'민트동맹' 위기?…민경욱 "美 대선 부정선거" 공유글, 페북서 차단

민경욱 "직접 읽어보고 판단해 달라" 호소

[아시아경제 임주형 기자] 지난 4 15 총선에서 낙선한 뒤 부정선거라고 주장해 온 민경욱 전 국민의힘 의원은 19일 페이스북에 '이번 미국 대선은 부정선거였다'라는 취지의 글을 공유했다가 가짜뉴스로 분류돼 차단됐다. 이를 두고 민 전 의원은 "(이런 식의 처리는) 옳지 않다"고 항의했다.

민 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "페북에서 (제 공유글을) 마치 가짜뉴스인 양 처리했다"며 이같이 말했다.

이어 "미국 조지아주와 펜실베이니아의 통계적 수치로 나온 부정선거의 증거는 마치 DNA 수준이었다"라며 "기사를 읽어주시기 바란다. 직접 읽어보고 판단하시기 바란다"라고 호소했다.

민 전 의원이 공유한 글은 조지아주, 펜실베이니아주에서 특정일·특정 시간대에 이번 대선 전자개표가 조작됐다는 내용이 핵심이다. 이로 인해 두 주에서 조 바이든 미국 대통령 당선인이 도널드 트럼프 대통령보다 앞서 나갔다는 것이다.

그러나 해당 글은 페이스북으로부터 가짜뉴스로 분류돼 경고 문구가 덧붙여진 상태다. 해당 글을 보면, 페이스북은 "독립적인 팩트 체크 기관에서 확인됐다"며 민 전 의원이 공유한 글에 '거짓 정보' 문구를 덧씌웠다.

한편 민 전 의원은 지난 7일 페이스북에 글을 올려 이번 미 대선에 대한 부정선거 의혹을 제기했다. 민 전 의원은 "내가 6개월 동안 (총선) 선거 결과를 두고 이게 통계적으로 말이 되느냐고 했었지"라며 "지금 트럼프 대통령 아들이 그 말을 하고 있다. 나나 트럼프나 간단한 사람들이 아냐. 그냥 넘어가지 않을 것"이라고 했다.

이날 민 전 의원은 트럼프 대통령과 함께 '민트(민경욱 트럼프) 동맹'을 결성하겠다고 주장하기도 했다. 그는 "트럼프 대통령은 형(민 전 의원)하고 같이 부정선거의 큰 파도를 헤쳐갈 거야"라며 "민경욱과 트럼프의 앞글자를 따서 민트라는 이름도 지었다. 상큼하고 향기롭지 않아? 민트동맹으로 불러주기 바란다"고 했다.

그러나 민 전 의원의 이같은 주장에 대해 정치권에서는 비판이 쏟아졌다. 최인호 더불어민주당 수석대변인은 지난 9일 논평을 내고 "민 전 의원은 지난달 '대한민국 총선은 부정선거'라며 백악관 앞에서 1인 시위를 하더니 이번에는 미국 대선 결과를 놓고 부정선거 의혹을 제기하고 나섰다"며 "참으로 부끄럽다"고 비판했다.

이어 "자칫 외교적 문제로 비화할 수 있다'며 "개인적 일탈로 치부할 게 아니라 공당으로서 책임 있는 조치를 취해야 할 것"이라고 강조했다.

야당에서도 민 전 의원을 제명해야 한다는 목소리가 나왔다. 하태경 국민의힘 의원은 10일 페이스북에 "민 전 의원의 상상의 나래가 도를 넘었다"라며 "국민의힘은 민 전 의원을 즉각 제명해야 한다"고 촉구했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr