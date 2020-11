산은 "한국GM 노사갈등 장기화…경영정상화 차질 우려"

[아시아경제 조강욱 기자] 산업은행이 19일 한국GM의 노사 갈등 장기화에 따른 경영정상화 차질에 대해 심각한 우려를 표명했다.

산은은 이날 카허카젬 한국GM 대표이사가 산은 본점을 방문해 노사현안 등에 대해 설명했다고 밝혔다.

카허카젬 대표는 한국GM의 노사교섭 진행상황, 부분파업으로 인한 생산차질 현황 및 GM 본사의 우려사항 등을 산은과 공유하고 산은은 증폭되고 있는 노사갈등으로 인한 경영정상화 차질 가능성에 대해 심각한 우려를 전달했다.

특히 산은은 20일까지 예정돼 있는 부분 파업이 조속히 종결될 수 있도록 노사가 머리를 맞대고 해결방안을 찾을 것을 당부했다.

산은 측은 "한국GM의 노사갈등은 비단 한국지엠에 국한된 문제가 아니라 협력업체 등 지역경제에 미치는 파장도 매우 큰 바, 노사 양측이 합리적인 선택을 하기를 다시 촉구한다"면서 "코로나 위기 속에서 한국지엠이 조속히 경영정상화 기반을 구축할 수 있길 희망한다"고 입장을 밝혔다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr