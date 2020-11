나주시, 여성 사회참여 확대·권익 도모 ‘양성평등 기념행사’ 개최

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 지난 18일 국립나주숲체원에서 여성의 사회참여 확대 및 권익 도모를 위한 ‘양성평등 기념행사’를 개최했다고 19일 밝혔다.

나주시 여성단체협의회(회장 조은희)에서 주관한 이날 기념행사는 양성평등을 주제로 다양한 공연 프로그램, 생활 속 양성평등 문화 확산에 힘쓴 유공 표창 시상 등으로 구성됐다.

기념식은 식전 시니어, 여성단체 회원들의 난타, 율동, 아코디언 연주로 분위기를 돋운 뒤 1부는 유공 시상식과 내빈 축·격려사가, 2부에서는 양성평등 이해를 주제로 일상에 만연한 남녀 간 성차별, 불평등 문화를 풍자하는 내용의 연극 공연이 펼쳐졌다.

강인규 시장은 “남녀 시민 모두가 행복한 양성평등 사회 조성을 위한 다양한 시책을 발굴, 추진해갈 것이다”며 “이번 양성평등 기념식이 여성의 권익 증진과 사회참여 기회 확대를 통한 진정한 의미의 여성친화도시 구현에 한 발짝 다가서는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr