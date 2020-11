PK 전재수 “유일한 대안은 가덕도신공항” TK 김승수 “김해공항 검증결과 왜곡 아닌가”

국회 본회의 동남권신공항 관련 자유발언 이어져

與 PK 전재수 "가덕도신공항 추진예산 정기국회 반영해야"

野 TK 김승수 "정부 정책 손바닥 뒤집듯 반복해"

[아시아경제 전진영 기자] 19일 국회 본회의 자유발언에서는 동남권신공항과 관련한 여야 의원들의 발언이 오고갔다. PK(부산·울산·경남) 현역 전재수 더불어민주당 의원은 “유일한 대안은 가덕신공항”이라며 여야 의원들의 동참을 촉구했고, TK(대구·경북) 현역 김승수 국민의힘 의원은 “국토교통부는 여러차례 기존 김해공항 용역에는 문제가 없다고 했다”며 정책 선회에 반발했다.

전 의원은 이날 자유발언에서 “대한민국 미래를 위한 결정이다. 검증 결과는 마땅히 존중돼야 한다”며 이같이 말했다. 그는 “김해신공항 검증위에서 그간 제기됐던 안전, 소음 문제 등은 상당 부분 사실로 입증됐다. 객관적이고 과학적인 검증의 결론은 김해신공항 건설의 근본적 재검토”라며 “이제 우리 앞에 놓인 과제는 대한민국의 미래를 위해서 제대로 된 동남권 관문공항(가덕도신공항)을 조속히 건설하는 것”이라고 강조했다.

이어 “동남권신공항은 20년에 가까운 시간동안 논란과 갈등을 겪었다. 그 중심에 정치가 있었다. 무분별한 정략적 약속이 있었고 무책임한 정치적 결정이 있었다”며 “그때마다 지역 갈등은 격화됐고 정치는 이를 해결하지 않고 각자의 정치셈법으로 일을 부추겨왔다. 정치의 원죄, 가장 큰 과오가 있다”고 밝혔다.

전 의원은 가덕도신공항을 놓고 제기되는 ‘부산시장 보궐선거용’이라는 지적에 대해 “어떠한 근거도 없이 정치적 선거용이라는 프레임 씌워서 정당한 절차진행 방해하는 것, 막말을 동원해 지역 갈등과 이기주의를 다시 부추기는 것은 김해신공항과 함께 역사의 뒤안길로 사라져야 할 퇴행적 정치행태”라고 비판했다.

그러면서 “가덕도신공항 추진을 위해 법률, 재정 지원에 나서야 한다. 추진 예산이 이번 정기국회에서 반드시 반영돼야 한다”며 “행정절차 일정을 최대한 단축하기 위해 특별법 제정을 신속하게 추진해야 한다. 예산 확보와 특별법 제정에 여야가 함께할 것을 제안한다”고 호소했다.

김 의원은 이어진 자유발언에서 검증위를 향해 “느닷없이 근본적 검토가 필요하다는, 앞뒤 논리가 맞지 않는 뚱딴지같은 결론을 내렸다”며 “이런 비논리적 결론이야말로 ‘답정너(답은 정해져 있으니 너는 대답만 하면 돼)’식 결론이라는 방증 아니겠느냐”고 반문했다.

그는 “그동안 국토부도 여러차례 보도자료를 통해 기존 김해공항 용역에 문제가 없다고 강조해왔다. 최근까지 김현미 국토부 장관도 문제가 없다고 했다”면서 “만약 전 정부 용역에 결정적인 하자가 있었다면 현 정부에 들어와서 바로 문제를 제기했을 것 아닌가”라고 말했다.

이어 “21명의 검증위원이 파리공항공단엔지니어링(ADPi)에서 제시한 용역을 뒤집었다”며 “언론에 따르면 몇몇 검증 위원들은 자료가 불충분해 검증이 어려웠다고 토로했고, 어떤 위원은 외부의 강한 압박으로 두려움을 느꼈다고 한다. 검증결과가 왜곡된 것은 아닌가”라고 지적했다.

그러면서 “객관적 재검증을 통해 어디에서 잘못했는지 투명하게 파헤치고, 손해배상은 물론 형사조치까지해서 엄단해야 한다”고 밝혔다.

김 의원은 “문재인 정부에도 촉구한다. 이렇게 정부 정책이 손바닥 뒤집듯 반복된다면 어느 국민이 신뢰하고 정부를 믿을 수 있겠느냐”며 “정부여당은 더 이상 국가정책을 정치적 도구로 악용하지 말라”고도 덧붙였다.

