KB국민은행, 골든라이프 퀴즈쇼 연금자산관리 세미나 개최

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 은퇴시기 고객을 대상으로 오는 26일 연금자산관리 노하우를 알려주는 'KB골든라이프 은퇴자산관리 퀴즈쇼'를 온라인 생방송으로 진행한다고 19일 밝혔다.

KB골든라이프 은퇴자산관리 퀴즈쇼는 자산관리의 연금, 부동산, 세금, 투자설계 등 주요 분야별 핵심 내용을 전문가와 함께 학습하고, 퀴즈로 풀어보는 온라인 정기 세미나 프로그램이다.

오는 26일 방송에서는 곽재혁 KB국민은행 WM스타자문단 수석전문위원의 ‘돈이 되는 연금 자산관리’에 대한 강연이 진행된다. 연금자산 수익률을 높이는 방법, 연금수령 시점에 운용하기 좋은 상품 안내 등 연금관련 궁금증을 속 시원하게 풀어줄 예정이다.

방송 중 진행되는 퀴즈 이벤트 정답자 중 추첨을 통해 50명에게 경품을 제공하며, 별도로 만점자 중 3명을 선정해 특별 경품을 전달할 예정이다.

이번 생방송 세미나 시청을 희망하는 분은 카카오톡에서 'KB골든라이프’를 검색 후 친구추가를 하면, 방송관련 자세한 내용과 접속 URL을 메시지로 받을 수 있다.

KB국민은행 관계자는 “은퇴자산관리 온라인 세미나뿐만 아니라 개인 맞춤형 은퇴설계 제공을 위해 서울, 부산, 광주 등 전국 거점지역에 KB골든라이프센터를 운영하고 있다”며, “국민의 1등 은퇴설계 파트너로서 고객의 행복한 노후생활을 지원하기 위한 맞춤형 상품과 서비스를 지속적으로 제공할 계획"이라고 말했다.

