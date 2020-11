충남 서산 소재 '자랑스런 농식품기업 賞' 수상 기업 찾아 현판식 가져

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행 농업·공공금융부문 지준섭 부행장은 19일 충남 서산에 위치한 농업회사법인 신우에프에스를 찾아 2020년 '자랑스런 농식품기업 상(賞)'현판식을 가졌다고 밝혔다.

올해로 7회째를 맞는 '자랑스런 농식품기업 상'은 농협은행과 거래 중인 전국 농식품기업 중 기업 경영성과, 지역사회 공헌활동, 성장잠재력 등을 심사해 우수한 기업을 선정하는 행사로, 올해까지 총 91개 기업이 수상했다.

지준섭 부행장은 “앞으로도 농협은행은 정부의 그린뉴딜 정책에 부응해 농축산물 소비확대 및 지역경제 활성화에 기여하고 있는 농식품기업들을 발굴하고 지원하는 등 친환경 생태계 확산을 위한 환경 조성에 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr