신열우 소방청장, 취임 후 첫 시·도 소방본부장 회의 개최

겨울철 화재 피해 저감 대책 중점 논의

[아시아경제 조인경 기자] 소방청이 20일 오후 2시부터 시·도 소방본부장과 본청 부서장 등 44명이 참석하는 전국 소방지휘관 회의를 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 회의는 신열우 소방청장 취임 후 첫 소방지휘관 회의로, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 고려해 영상회의로 진행한다.

회의에선 겨울철 화재 예방을 위한 안전대책 추진 상황을 점검하고, 각 시·도의 주요 현안에 대한 논의와 건의 사항을 받는다.

대구시는 전기자동차 화재안전 대책, 광주시는 피난 취약시설 3D영상 도상훈련시스템 구축, 세종시는 시민생명 살리는 119닥터카 도입, 경기도는 재난취약계층 패치형 자동소화기 보급, 강원도는 비대면 화재취약대상 안전관리 등에 대한 수범 사례를 발표해 다른 시·도에서도 추진을 적극 검토할 수 있도록 한다.

이어 중앙-지방 간 통합업무처리, 현장인력 부족 해소방안, 소방조직 표준직제 개편, 소방행정배상 책임보험, 국가 단위 대형재난 소방력 동원, 전통시장 화재예방 대책 등에 대해서도 토론할 예정이다.

