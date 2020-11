김포, 부산 해운대, 대구 수성구 조정대상 지정된다

[아시아경제 유인호 기자] 최근 부동산 투자 열풍이 불고 있는 경기 김포시, 부산시 해운대와 수영, 동래, 연제, 남구와 대구시 수성구가 조정대상지역으로 지정된다.

국토교통부는 19일 이들 지역의 집값 과열을 막기 위해 주거정책심의위원회를 열어 조정대상지역 지정 여부를 결정할 예정이라고 밝혔다.

김포는 6ㆍ17 대책 때 수도권 대부분 지역이 조정대상지역으로 묶일 때 제외되면서 투자 수요가 몰리는 등 풍선효과가 나타난 지역이다.

부산 역시 지난해 11월 조정대상지역에서 해제되면서 수도권에 비해 대출과 청약, 세제 등에서 느슨한 규제를 적용받는 점이 부각돼 최근 주택시장이 과열됐다.

한국감정원의 최근 3개월간 주택 가격 상승률 자료를 보면 부산 해운대구는 4.94% 오르며 비규제 지역 중 집값이 가장 많이 뛰었다. 수영구(2.65%), 동래구(2.58%) 등지에서도 집값이 많이 올랐다.

대구 수성구의 경우 이미 투기과열지구로 지정돼 있지만 조정대상지역은 아니다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr