"2050년 재생에너지 비중 80%까지…석탄발전은 0"

[아시아경제 문채석 기자] 정부가 2050년 탄소중립을 실현하기 위해 향후 30년간 재생에너지 발전 비중을 최대 80%까지 확대하는 대신 석탄발전 비중은 '제로(0)'로 줄이기로 했다. 당장 2030년까지는 온실가스 배출량을 2017년 대비 24.4% 감축한다는 계획도 제시했다. 하지만 정부는 이 같은 공격적인 목표를 실현하기 위한 구체적인 실행방안은 제시하지 못했다.

환경부와 국회기후변화포럼은 19일 국회의원회관에서 열린 공청회에서 이 같은 내용의 '2050년 장기저탄소발전전략안(LEDS)'과 '2030년 국가온실가스감축목표(NDC)'를 공개했다.

정부는 공청회 의견 수렴 과정을 거쳐 다음달 국무회의 심의 후 국제연합(UN)에 공식 보고서를 제출할 계획이다. 2015년 체결된 파리협정에 따라 각국은 2020년말까지 LEDS와 NDC를 UN에 제출해야 한다.

문재인 대통령은 지난달 28일 '2050년 탄소중립 실현'을 공식 발표한 바 있다. UN에 제출할 LEDS와 NDC는 이를 실현하기 위한 우리 정부의 로드맵이 담길 예정이어서 관심이 집중돼 왔다.

정부가 공개한 안에 따르면 2050년 탄소중립을 실현하기 위해 재생에너지 발전비중은 2050년까지 65~80%까지 확대할 계획이다. 이와 함께 석탄발전 비중은 0%까지 끌어 내린다.

지난해 기준 신·재생에너지 발전 비중이 5.2%에 불과한 반면, 석탄발전 비중은 40.4%에 달했던 점을 감안하면 매우 공격적인 목표다. 또 지난 3월 저탄소사회비전포럼이 제시했던 2050년 재생에너지발전비중 60%, 석탄발전비중 4.4%보다도 상향된 목표치다.

이와 함께 정부는 액화석유가스(LNG)발전과 이산화탄소 포집·활용·저장기술(CCUS)을 연계하고 동북아슈퍼그리드를 도입하겠다는 계획도 밝혔다.

이날 정부는 2017년 기준 연 7억914만t의 온실가스 배출량을 2030년까지 5억3600만t으로 줄이겠다는 감축 목표도 제시했다. 일각에선 이 정도 감축량으로는 2050 탄소중립을 달성하기가 쉽지 않을 것이라는 의견도 나온다.

한편 기획재정부, 산업부, 국토교통부, 외교부, 환경부, 농식품부, 국무조종실 등 15개 부처는 지난 3월부터 범정부 협의체를 구성해 UN에 보고할 LEDS 정부보고서를 작성해왔다.

