롯데카드 '엘페이 롯데카드 Ⅱ' 출시…"롯데그룹사 결제시 1.5% 적립"

모든 가맹점은 1% 엘포인트 적립

엘포인트 11만 포인트 적립 이벤트도 진행

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 롯데그룹사에서 간편결제 엘페이 이용 시 강화된 엘포인트 적립 혜택을 제공하는 '엘페이 롯데카드Ⅱ'를 출시했다고 19일 밝혔다.

엘페이 롯데카드 Ⅱ는 플러스 가맹점에서 엘페이 간편결제 시 엘포인트로 1.5% 적립해준다. 플러스 가맹점 외 모든 가맹점에서도 1%를 엘포인트로 적립해준다.

플러스 가맹점은 롯데백화점, 롯데마트, 하이마트, 롯데시네마, 롯데슈퍼, 롯데홈쇼핑, 롯데몰, 롯데리아, 롭스, 세븐일레븐, 롯데호텔, 롯데리조트, 롯데ON 등 13개 롯데그룹사다. 적립 혜택은 지난달 이용금액이 30만원 이상일 때, 결제 금액과 횟수에 제한 없이 제공된다. 지난달 이용금액이 30만원 미만인 경우에도 0.1%를 적립해준다. 월 적립한도는 20만 포인트다.

카드 출시를 기념해 30일까지 엘포인트 추가 적립 이벤트도 진행한다. 기간 내 엘페이 롯데카드 Ⅱ로 누적 1만원 이상 결제하면 엘포인트 1만 포인트를 적립해주고, 누적 11만원 이상 결제 시 10만 포인트를 추가로 적립해준다. 이벤트 참여를 위해선 이벤트 페이지에서 응모한 후 결제하면 된다. 5월 16일부터 11월 15일까지 롯데카드 신용카드 결제 이력이 없는 회원이 대상이다.

엘페이는 롯데멤버스의 간편결제 서비스로 30만여 개의 온·오프라인 가맹점에서 빠르고 간편하게 결제할 수 있다. 엘페이 롯데카드 Ⅱ를 엘페이에 등록한 후 온라인 가맹점에서는 앱으로, 오프라인 가맹점에서는 바코드나 음파로 결제하면 된다.

롯데카드 관계자는 "롯데그룹사에서 복잡한 인증 없이 간편하게 결제할 수 있는 엘페이 결제 시 엘포인트 특화 혜택을 제공하는 카드"라며 "적립된 엘포인트는 전국 50만여 개의 가맹점에서 현금처럼 쓸 수 있어 편리하다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr