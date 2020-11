과학기술 유공자 '12인' 증서 전달.. 세종과기인대회

[아시아경제 황준호 기자] 과학기술정보통신부와 한국과학기술한림원은 19일 서울 웨스턴조선호텔에서 '2020 세종과학기술인대회를 열었다.

이 행사에서는 과학기술유공자 증서 수여식과 대한민국 과학기술 발전과 국민의 삶 개선에 크게 기여한 유공자의 업적을 기리고 돌아보기 위한 헌정강연이 진행됐다.

지난해 지정된 12명의 과학기술유공자는 이날 대통령 명의 증서를 받았다. 유공자 증서는 그간 '과학·정보통신의 날'(4월)에서 수여됐으나, 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따라 유공자 헌정행사인 '2020 세종과학기술인대회'에서 증서수여식을 가졌다.

이날 증서는 김영걸 포스텍 명예교수와 김영중 서울대학교 명예교수, 김충기 카이스트 명예교수, 박세희 서울대학교 명예교수, 이충구 한국자동차공학한림원 회장(현대자동차 전 사장) 등 생존유공자 5인과 고(故) 김시중 고려대학교 명예교수 등 작고유공자 7인이 받았다.

헌정강연에서는 김성진 이화여자대학교 교수(자연분야), 박상철 전남대학교 석좌교수(생명분야), 이정동 서울대학교 교수(대통령비서실 경제과학특별보좌관)(엔지니어링분야)가 연사로 나섰다.

정병선 과기정통부 제 1차관은 "유공자의 자랑스러운 업적을 국민들에게 널리 알리고 과학기술인의 명예를 높이는 데 최선을 다하겠다"며 "우리 청소년들이 과학을 좋아하고 과학자를 선망하는 환경을 조성하는 데에도 소홀함이 없도록 하겠다"고 강조했다. 과기정통부는 지난해 12명을 포함해 2017년부터 총 60명의 과학기술인을 유공자로 정했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr