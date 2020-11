'해양문화관광도시' 포항시 10년 뒤 모습은 … 권역별 개발 '최종 보고회'

11개월간 실시한 '마스터플랜 수립 용역' 마무리

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 18일 시청 대회의실에서 '2030 포항관광 권역별 개발 및 활성화 마스터플랜 수립 용역' 최종 보고회를 열었다.

환동해 중심 해양문화관광도시로 도약하기 위한 이번 용역은 국내외 관광환경을 분석하고 포항 관광개발의 기본구상과 관광자원 개발 및 진흥계획, 사업화 계획 등을 담았다.

지난 1월 포항관광 마스터 플랜 수립에 착수한 용역기관은 해양, 역사, 문화의 대한민국 대표 복합문화관광도시로 도약하기 위한 비전으로 ▲국제적인 관광도시 ▲문화관광 관문도시 ▲청정자연 환경도시 ▲야간관광 밤빛도시 등 4가지를 제시했다.

권역별로는 북부권은 아름다운 산과 바다를 중심으로 여가 및 힐링 관광을 위한 휴양·위락, 도심권은 영일만관광특구와 산업·도시문화 등 복합적 이미지를 반영한 도심 국제 관광권역, 남부권은 장기읍성·호미곶 등에 기반한 체류형 관광을 위한 역사문화 관광 권역으로 공간을 구상화했다.

이와 함께 야간관광 활성화, 쇼핑&식음관광의 융·복합화, 다양한 숙박시설의 도입, 흥미로운 체험프로그램 개발을 담은 10대 역점 관광개발사업과 단계별 추진전략 그리고 재원 조달 계획을 수립했다.

이강덕 포항시장은 "포항관광 발전을 위한 중장기 발전 마스터플랜 수립을 계기로 분야별 개별사업이 잘 실현될 수 있도록 부서별로 적극 협업해주길 바란다"고 당부했다.

