화이자도 코로나 95% 면역효과…긴급사용 신청 예정(종합)

임상시험 최종 결과…코로나19 백신 보급 기대감 형성

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 화이자와 독일 바이오엔테크와 공동 개발한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신의 면역 효과가 95%라는 최종 결과가 나왔다고 CNN방송이 18일(현지시간) 보도했다.

CNN에 따르면 화이자가 3상 시험 참가자 중 코로나19에 감염된 환자 170명을 분석한 결과, 백신을 처방 받고도 코로나19에 걸린 경우는 8명이었다. 나머지 162명은 가짜 약(플라시보)을 처방 받은 환자였다. 화이자는 이번에 개발한 백신이 심각한 부작용을 보이지 않았다고 설명했다.

앨버트 불라 화이자 최고경영자(CEO)는 "이번 연구 결과는 이 재앙적인 팬데믹(세계적 대유행)을 종식시키는 데 기여할 백신을 개발하기 위한 역사적인 8개월간 여정에서 중요한 발걸음을 기록했다"고 밝혔다.

화이자는 바이오엔테크와 발표한 공동성명에서 "예방효과가 연령과 인종, 민족적 분포 지도상 일관성을 보였다"며 65세 이상 고령층의 경우도 예방효과가 94%를 넘었다고 설명했다.

예일대 면역학자인 아키코 이와사키는 뉴욕타임스(NYT)에 "매우 놀라운 결과"서 65세 이상 고령층에서도 뛰어난 효과를 보였다는 점을 언급하면서 "정말로 주목할 만한 성과"라고 말했다.

화이자는 수일 내에 미국 식품의약국(FDA)에 긴급 사용 신청을 할 예정이다.

화이자는 지난 9일에는 3상 임상시험 참가자 94명을 분석한 결과를 토대로 예방률이 90%를 넘는 것으로 나타났다는 중간결과를 발표했었다. 화이자의 이번 최종 결과 발표는 모더나의 95%의 면역 효과 발표가 있은지 이틀 만에 이뤄진 것이다.

모더나에 이어 화이자의 백신 예방률도 95%에 달하는 것으로 잇따라 나오면서 광범위한 백신 보급이 가능할 것이라는 기대를 높이고 있다.

화이자는 FDA의 긴급사용 승인을 받으면 올해 안에 최대 5000만회 투여분을 공급할 수 있다면서 내년 말까지 13억회 투여분을 추가로 보급할 계획이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr