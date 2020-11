두산重·SK건설, 부유식 해상풍력 기술 협력 체계 구축

[아시아경제 이기민 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 14,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,850 2020.11.19 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 外인이 선호하는 ‘삼성전자’의 이유있는 주가상승! 비밀 공개합니다!두산중공업, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.68%두산중공업, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.68% close 이 최근 SK건설과 부유식 해상풍력 기술협력에 관한 상호협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

서울시 종로구에 있는 SK건설 본사에서 18일 진행된 체결식에는 안재현 SK건설 사장과 박인원 두산중공업 Plant EPC(설계·조달·시공) BG(비즈니스그룹)장 등이 참석했다.

이번 협약으로 두 회사는 SK건설이 추진하는 부유식 해상풍력 사업에 대한 협력 체계를 구축하게 됐다. SK건설은 사업계획과 인·허가 등 풍력발전 단지 개발을 맡았고, 두산중공업은 부유식 해상풍력 핵심 설비 제작 기술 개발을 수행하게 됐다.

박 BG장은 “부유식 해상풍력에 대한 관심이 높아지고 있는 상황에서 이번 협약을 통해 시장 참여 기회를 모색할 수 있게 됐다" 며 "2023년부터 단계적으로 확대가 예상되는 울산·동남권 해역을 비롯한 부유식 해상풍력 발전 사업의 성공적인 추진을 위해 노력하겠다"고 말했다.

앞서 두산중공업은 지난 5월부터 한국에너지기술평가원을 전담기관으로 한국남동발전, 제주에너지공사 등과 컨소시엄을 구성해 부유식 해상풍력 시스템 개발을 위한 국책과제에 참여하고 있다.

2020 세계풍력에너지협의회 보고서에 따르면 글로벌 부유식 해상풍력발전은 올해 100㎿ 규모에서 2030년 최대 13.6GW까지 증가할 것으로 전망된다. 두산중공업도 부유식 해상풍력 사업 확대를 위해 연구개발과 생산시설 등에 투자할 예정이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr