"前야구선수 폭행에 남편 '아이큐 55' 지적장애 판정"…靑청원 10만 '공분'

폭행 후 이어진 수술…아이큐 55 진단

가해자는 지난 8월 징역 1년 선고

누리꾼 "이정도면 살인죄", "잘못된 재판" 공분

[아시아경제 김봉주 기자]전직 야구선수에게 당한 폭행으로 남편이 지적장애 판정을 받았다며 억울함을 풀어달라는 청와대 국민청원 게시글이 주목받고 있다.

해당 글은 5일 "한순간에 일반인이 아이큐 55와 지적장애인(장애의 정도가 심한 장애인)이 된 저희 남편의 억울함을 풀어주세요!"라는 제목으로 청와대 국민청원 게시판에 올라와 약 2주만인 18일 오후 4시12분 현재 103,523명의 동의를 얻었다.

자녀 둘을 둔 평범한 네 식구라고 소개한 청원인은 지난 2018년 3월 일어난 폭행 사건으로 남편이 하루아침에 건강과 직장을 잃었다고 적었다.

사소한 다툼에서 폭행으로…신고받고 온 경찰 돌려보내

청원인에 따르면, 야구선수 출신인 A씨와 남편 등 지인 넷이 가진 저녁 식사 자리에서 남편과 A씨 사이에 사소한 실랑이가 벌어졌고, 결국 A씨가 남편을 폭행하는 사건이 발생했다.

청원인은 "A씨는 포수 출신으로 덩치도 크고 힘도 좋은 남성이었고, 그의 단 한 번 얼굴 가격으로 제 남편은 시멘트 바닥에 쓰러지며 머리를 부딪쳐 정신을 바로 잃었다"고 말했다.

청원인이 보배드림 등을 통해 공개한 당시 CC(폐쇄회로)TV 영상에 따르면 길에서 한 남성이 마주 서 있는 다른 남성의 얼굴을 손으로 강하게 가격한다. 얼굴을 강타당한 남성은 그대로 바닥에 쓰러졌다.

청원인은 "(이후) A씨와 그의 친구가 A씨의 카니발 차량으로 제 남편을 들어서 옮겼고, 그 상황을 목격한 한 식당 주인이 경찰에 신고했다"고 전했다.

이어 "경찰이 도착했을 당시 A씨는 '사소한 말다툼이 있었다'며 제 남편은 술에 취해 잠들었다며 (경찰을) 돌려보냈다"고 적었다.

이 사실을 몰랐던 청원인은 남편이 술에 취해 잠이 든 줄 알고 남편에게 찾아갔다.

A씨는 청원인에게 '남편이 술이 취해 본인 차량에서 잠들었으니 집에 데려다 주겠다'고 해 집 앞 주차장까지 함께 이동했다.

사고 장소에서 집까지 오는 5분 정도의 시간 동안, 청원인은 남편이 눈물을 흘리고 코피를 흘리는 등 이상한 모습을 보이는 것을 발견했다.

청원인은 "깨워도 일어나지 못하고 구토를 하는 모습이 이상하다 생각돼 사고 이후 1시간이 흐린 뒤 가해자가 아닌 제가 직접 119에 신고를 하게 됐다"고 했다.

남편, 폭행당한 뒤 코피와 구토…뇌경막하 출혈 진단

운좋게 살아났지만 이어진 수술 후 아이큐55, 성격도 변해

남편은 구급대원 도착 후 곧장 병원으로 이송됐고, 검사 결과 뇌경막하 출혈 진단을 받았다고 청원인은 전했다.

청원인은 "제 남편은 다행히 빠른 수술로 운 좋게 살아났지만 두개골을 절제하고 뼈 없이 봉합하는 수술을 하게 됐고 몇 개월 뒤 인공 뼈를 이식하는 수술을 받았다"고 전했다.

다만 "그 수술로 인해 현재 귀 한쪽에 이명 증상이 나타났고 인공 뼈를 이식했으나 머리 모양이 잘 맞지 않고, 기억력 감퇴와 어눌한 말투, 신경질적인 성격, 아이큐 55 정도의 수준으로 직장까지 잃게 됐다"고 밝혔다.

청원인은 "지적 장애 판정을 받아 장애의 정도가 심한 장애인이라는 등급까지 받게 됐다"면서 "이제는 직장 생활도 할 수가 없고 평범한 행복으로 살아가던 저희 가정은 지금 파탄의 지경에 이르렀다"고 토로했다.

남편, 폭행으로 지적장애 판정…가해자는 징역 1년

청원인에 따르면, 이 사건으로 A씨는 지난 8월 징역 1년을 선고받고 복역 중이다.

청원인은 "가해자로부터 진정한 사과와 병원비조차 받아보지 못했다. 가해자는 사고 이후 바로 변호사를 선임했고 형량을 줄이고자 공탁금을 법원에 넣었다가 빼가는 등 미안해하는 모습을 찾아볼 수가 없었다"며 호소했다.

이어 "곧 2심 재판이 열린다. 가해자가 엄벌에 처해졌으면 하는 바람이지만, 판사가 공탁금과 죄를 뉘우치는 반성문만 볼까 걱정이다"고 적었다.

끝으로 "한동네에 사는 가해자가 1년 후 출소한다면 우리 가족에게 보복할까 두렵다"면서 "집까지 노출된 상태라 가해자가 모르는 곳으로 가고 싶지만 우리는 이사도 할 수 없을 만큼 생계의 어려움을 겪고 있다"고 덧붙였다.

해당 글과 CCTV 영상이 공개되자 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 가해자에게 엄벌을 요구하는 댓글이 잇따라 올라오고 있다.

이 글을 접한 네티즌들은 "정말 화가 난다", "이정도면 살인죄다. 판사들은 왜 이모양일까" "피해자 입장에서 징역 10년도 작다고 생각하는데 1년은 진짜 너무 했다"등의 반응을 보이며 공분했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr