'파리의 심판 1등, 끌로 뒤 발'

19일부터 120병 사전예약 판매

[아시아경제 차민영 기자] 롯데백화점이 오는 19일부터 미국 부티크 와이너리 '끌로 뒤 발'과 함께 컬래버레이션한 크리스마스 특별 에디션 와인을 120병 한정 사전예약 판매한다고 18일 밝혔다.

이번 크리스마스 특별 에디션은 '파리의 심판' 1등 와인으로 잘 알려진 '끌로 뒤 발'의 와인이다. 이 와인은 끌로 뒤 발 소유의 포도 밭에서만 생산된 고품질의 포도만을 엄선해 만들어진 '에스테이트 카베르네 소비뇽' 품종의 와인이다.

대통령 취임식과 방한 만찬와인으로도 유명하다. 크리스마스 단독 출시를 위해 병에 스페셜 각인을 새겨 커스터마이징했다.

와인은 12월 1일부터 픽업 가능하며 사전예약 판매가는 26만5000원이다.

