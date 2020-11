김경수 신공항 “가덕도가 최선의 대안” … “안전·24시간 운항 가능”

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 김경수 경남지사가 김해신공항 안이 사실상 폐기된 데 대해 “안전하고 24시간 운항 가능한 동남권 신공항을 신속하게 추진하겠다”는 입장과 함께 가덕도가 최선의 대안이라고 밝혔다.

김 지사는 17일 자신의 페이스북에 “국무총리실 검증위원회가 김해신공항이 여러 가지 면에서 동남권 관문 공항으로 만들기는 사실상 어렵다고 결론 내렸다”며 “부·울·경에서 여러 차례 강조한 김해공항 확장안의 안전성뿐만 아니라 소음, 확장성 등 많은 문제가 있다는 것이 객관적으로 증명된 것”이라고 강조했다.

그는 “그동안 부·울·경에서 여러 차례 강조해온 대로 김해공항 확장안은 안전성뿐만 아니라 소음, 확장성 등 많은 문제가 있다는 것이 객관적으로 증명된 것이다”며 “이제는 안전하면서도 24시간 운항 가능한 동남권 신공항 대안을 신속하게 추진해야 한다”고 덧붙였다.

이어 “새로운 동남권 신공항은 동남권을 동북아 물류 허브로 만들 수 있는 공항이어야 한다”며 “특히 환적 화물 기준 세계 2위 물동량을 자랑하는 부산신항과 연계할 수 있어야 하고 항공 화물 운송 수요를 감당하기 위해서는 당연히 24시간 운항이 가능해야 한다”고 강조했다.

김 지사는 “공항·항만·철도의 유기적 연결을 통해 대륙의 시작점이자 해양으로 나가는 출발점인 동남권은 동북아 물류의 허브가 될 수 있는 천혜의 조건을 갖고 있다”면서 “24시간 운항이 가능하면서 부산신항과 바로 연계할 수 있는 공항은 현재로서는 가덕도가 최선의 대안이라고 생각한다”고 가덕도를 거명했다.

특히 “동남권의 강점인 제조업을 활용한 '고부가가치 물류 가공산업'을 활성화하기 위해서는 반드시 항만과 공항이 바로 연결될 수 있어야 한다”며 “항만과 공항의 배후 도시에 수출입이 자유로운 '고부가가치 물류 가공산업단지'를 조성할 수 있도록, 관련 제도를 개선하고 정부의 전략적인 투자도 이루어져야 한다”고 설명했다.

김 지사는 “지금부터 중요한 것은 속도”라며 “정부와 국회, 지역사회와 신속하게 협의해 후속 조치가 최대한 빠른 시일 내 이루어질 수 있도록 하고 가덕도 신공항과 진해 신항을 중심으로 동북아 물류 허브 구축에 박차를 가하도록 하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “늦었다고 생각할 때가 가장 빠를 때이다”며 “단순히 공항의 여객 수요를 늘리는 김해 공항 확장이 아니라, 동남권의 '새로운 미래'를 열어가는 '동남권 신공항'을 최대한 신속하게 추진하겠다”고 거듭 강조했다.

