[아시아경제 김봉주 기자] 배우 윤현민과 백진희가 럽스타그램으로 서로를 향한 애정을 드러냈다.

백진희는 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "고마운 존재 백봉봉"이라며 사진을 올렸다.

사진은 백진희가 반려견과 산책을 하면서 찍은 것이다.

이 게시물에 윤현민은 "이쁘넹"이라는 댓글을 남겼다.

윤현민이 여자친구의 일상에 관심을 보이고 댓글을 남기면서 여전한 애정을 드러내는 모습에 훈훈함이 전해지고 있다.

한편 윤현민과 백진희는 2015년 드라마 '내 딸 금사월'에서 인연을 맺어 연인 사이로 발전했다. 올해로 4년째 열애 중이다.

윤현민은 오는 21일 첫 방송 예정인 TV조선 드라마 '복수해라'에 출연하며, 백진희는 차기작을 검토하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr