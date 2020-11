경북 청송·안동에서 잇단 산불 … "야간 헬기 못 떠 진화 어려움"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 15일 저녁 경북 북부지역에서 산불이 잇따라 발생, 소방당국이 야간 진화작업에 어려움을 겪고 있다.

경북소방안전본부에 따르면 이날 오후 6시53분께 청송군 청송읍 금곡리 한 주택에서 난 화재가 산불로 번졌다.

화재 현장에는 소방차 10대, 소방관 30명, 군청 직원 10명, 군청 소속 산불진화대 45명이 진화에 나서고 있다. 9시 현재에도 산불은 20% 가량 진화되지 않고 있는 것으로 전해졌다.

오후 7시19분께에는 청송 화재 현장과 22㎞ 떨어진 안동시 임동면 망천리 야산에서도 불이 났다. 이곳에서는 소방차 4대, 소방관 10명, 시청 직원 20명, 시청 소속 산불진화대 40여명, 산림청 특수진화대 10명 등이 불길을 잡기 위해 애써고 있다.

화재로 인한 대피령이나 인명피해는 밤 9시 현재 없는 것으로 알려졌다.

경북소방안전본부 관계자는 "안동 산불은 청송과 경계지에서 발생한 뒤, 주민 신고가 이어지고 있다"며 "해가 지면서 헬기 진화 작업을 하지 못하고 있다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr