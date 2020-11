기계산업계 "RCEP 최종서명으로 코로나 위기 극복 기대"

글로벌 통상 불확실성 완화 및 GVC 블록화·지역화에 효과적 대응 기대

[아시아경제 김철현 기자] 한국기계산업진흥회(회장 손동연)는 15일 개최된 제4차 RCEP 정상회의에서 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 최종 서명으로, 기계산업계가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복의 발판을 마련하고, 글로벌 소부장 강국으로 도약할 수 있을 것으로 기대된다고 밝혔다.

기계산업계는 이번 서명에 대해 2012년 이후 약 8년간의 협상을 마무리하는 것으로 특히 코로나19로 글로벌 경제가 위축된 상황에서 세계 최대의 자유무역협정(FTA)을 출범시키는 의미가 있다고 평가했다. RCEP 협정은 무역규모, 국내총생산(GDP), 인구 측면에서 전 세계의 약 30%를 차지하는 세계 최대 FTA로, 글로벌 통상 불확실성을 완화하고 자유무역 확산을 도모할 것으로 보이며, 글로벌가치사슬(GVC)의 블록화·지역화 경향에도 효과적으로 대응 가능할 것으로 기대된다는 것이다.

또 기계산업진흥회는 "이번 RCEP 협정은 일본과 최초로 FTA를 체결하게 됐다는 점에서 일본과 경쟁품목이 많은 기계업계에서는 우려의 목소리가 높았으나, 기계류 민감 품목은 모두 양허 제외로 보호돼 걱정보다는 기대감이 앞선다"며 "일본과 경쟁이 심한 소재·부품·장비의 일본 의존도 탈피와 글로벌 경쟁력 확보를 위해 민관이 함께 노력하고 있는 가운데, RCEP 협정을 발판으로 넓어진 경제권에서 우리 기업들의 활약이 기대된다"고 했다.

