경북도, 생활개선회 한마음대회 … 윤순애 안동연합회장 '농축산부장관상'

14일 대구스타디움 태극광장서 온라인 비대면 방식

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 14일 대구스타디움 태극광장에서 '생활개선회 한마음대회 및 드라이브스루 농산물판매행사'를 실시했다고 15일 밝혔다.

이날 코로나 확산방지를 위해 최소 인원만 참석한 가운데 현장에서는 시상식, 농산물 판매, 홍보행사만 진행됐다. 생활개선회 대회는 각 시·군 생활개선회원 900여명이 온라인으로 동참하는 비대면 방식으로 진행됐다.

지역사회 발전에 헌신적으로 활동해 온 회원 및 우수 연합회에 대한 시상식에서 윤순애 한국생활개선회 안동시연합회장이 농림축산식품부 장관상을 받았다. 또 도지사상 23명, 농촌진흥청장상 2명과 포항, 청송 등 우수연합회 6개회가 수상의 영광을 안았다.

드라이브 스루 방식으로 진행된 이날 농산물 판매 행사에서 김장양념꾸러미 1000세트가 50%할인된 2만원에 날개 돋친 듯 팔려나갔다. 경북도 자체 육성한 신품종 다솜쌀, 구미 잡곡, 영주사과와 참외 아이스크림 등도 큰 인기를 끌었다.

행사 현장에서 이철우 도지사는 경북생활개선회 회원들과 김장 담그기활동을 함께하고 경북 농산물 판매에도 직접 참여하는 등 일일 생활개선회원으로 역할을 톡톡히 했다.

이철우 도지사는 "코로나 이후 급속한 변화의 시대에 여성의 역할이 더욱 중요해졌다"면서 "변화를 이끌어가고 경북 농업·농촌의 주역으로 우뚝 서달라"고 생활개선회 회원들에게 강조했다.

