美 코로나 하루 신규 환자 18만명 넘어 … '대혼란'속 일부 주정부 봉쇄령 발동

뉴멕시코주와 오리건주, 2주간의 '자택 대피령' 시행

미국 서부 3개 주, '여행 경보'발령

[아시아경제 나한아 기자] 미국이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 하루 신규 확진자가 18만 명을 넘어서며 3차 대유행의 비상이 걸린 가운데 일부 주 정부들이 봉쇄령을 다시 발동했다.

14일(현지시간) 주요외신에 따르면 뉴멕시코주와 오리건주는 코로나 재확산을 억제하기 위해 2주간의 자택 대피령을 시행하기로 했다.

뉴멕시코주는 코로나 확산을 차단하기 위해 16일부터 30일까지 비필수 업종의 영업을 중단하고, 주민들에게는 응급 진료나 응급의약품·식료품·생필품 구매 시를 제외하고는 자택에서 머무르도록 했다. 뉴멕시코 주지사 미셸 루한 그리셤은 "우리는 생사가 걸린 상황에 부닥쳤다”며 “지금 당장 행동하지 않으면 생명을 구할 수 없다"라고 호소했다.

오리건주도 기업 근로자들의 재택근무를 의무화하는 2주 동결(freeze) 조치를 18일부터 시행하기로 밝혔다. 주 정부는 식당과 술집의 실내 영업과 취식을 금지하고 테이크 아웃과 배달만 허용하기로 했다. 또 사교 모임 숫자를 2가구 이내 6명으로 제한하고 사람이 많이 모일 수 있는 체육 시설에 폐쇄 명령을 내렸다.

오리건주를 포함해 캘리포니아, 워싱턴 등 미국 서부 3개 주는 코로나 확산을 막기 위한 여행 경보를 동시에 발령했다. 이들 3개 주는 주민들에게 주 경계를 벗어나 다른 지역으로 여행을 하는 것을 피해달라고 당부하고, 주에 도착하는 모든 방문객에게는 14일간의 자가 격리를 권고했다.

마스크 의무 착용을 반대해온 노스다코타주 정부는 코로나의 급격한 확산에 결국 두 손을 들었다. 노스다코타주는 마스크 착용을 강제화하는 행정 명령을 발동하고, 위반 시 최대 1,000달러 벌금을 부과하기로 했다. 또 모든 술집과 식당의 실내 수용인원을 기존의 50%로 제한하고, 밤 10시부터 다음날 새벽 4시까지 야간 영업을 중단하도록 했다.

뉴욕주 등 북동부 6개 주지사는 코로나 확산 억제 대책을 마련하기 위한 긴급 회동을 조만간 갖기로 했다. 아칸소주는 겨울철 코로나 확산을 억제하기 위해 태스크포스 가동에 들어갔다.

한편 미국 존스홉킨스대학에 따르면 13일 하루 동안 미국에서 18만4514명이 코로나 확진 판정을 받으며 코로나 확진 최고 기록을 다시 썼다. 지난 4일 이후 10일 연속으로 10만 명을 넘어섰다. 팬데믹(대유행) 이후 처음으로 50개 주 전체에서 동시에 확진자가 증가하는 등 전과는 다른 양상으로 빠르게 확산되고 있다.

