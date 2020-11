쉐보레 '트레일블레이저 뮤즈' 본격 활동 시작

[아시아경제 성기호 기자] 쉐보레가 ‘트레일블레이저 뮤즈(Muse)’ 프로그램에 참여할 50명의 고객들과 함께 지난 14일, 서울 삼성동에 위치한 쉐보레 전시장에서 언택트 온라인 세리머니를 진행하고 공식 활동에 돌입했다고 15일 밝혔다.

트레일블레이저 뮤즈 프로그램은 홍보대사로 뽑힌 뮤즈들이 약 30일 동안 트레일블레이저 RS와 ACTIV모델과 함께 다양한 소셜미디어 미션을 수행하며 트레일블레이저만의 매력을 실제 경험을 통해 알리는 활동이다. 트레일블레이저 뮤즈로는 실제 오너 고객 25명과 잠재 고객 25명이 최종 선정됐다.

트레일블레이저 뮤즈들이 수행할 소셜미디어 미션 두 가지도 이 날 공개됐다. ‘트레일블레이저와 함께하는 욜로 & 소확행 라이프’라는 주제로 제시된 미션은 ‘아웃도어 미션’과 ‘라이프 스타일 미션’ 두 가지로, 트레일블레이저와 함께 하는 캠핑, 언택트 국도 여행, 나만의 패션과 일상 등 차량과 자연스럽게 어우러져 참가자들의 개성을 자랑할 수 있도록 구성됐다.

최종 선발된 트레일블레이저 뮤즈들은 트레일블레이저와 주어진 미션을 수행하며 찍은 사진 혹은 영상을 관련 이야기들과 함께 본인의 인스타그램에 업로드하고 SNS 상에서 트레일블레이저만의 가치와 매력을 널리 전하는 앰버서더 역할을 수행 할 예정이다.

정정윤 한국지엠 마케팅본부 상무는 “이전과 전혀 다른 형태의 시승 프로그램인 ‘트레일블레이저 뮤즈’ 프로그램을 통해 트레일블레이저의 독보적인 매력과 가치를 진정성 있게 알릴 수 있기를 기대한다”며, “앞으로 ‘뉴노멀 시대’에 걸맞게 고객들의 새로운 니즈에 적극적으로 대응하며 보다 편리하고, 혁신적이며 트렌디한 활동을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.

