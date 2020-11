국내 유일 '청소년 창업축제' 17일부터 온라인 개막

창업경진대회·스마틴 앱 챌린지 등 다양한 프로그램 진행

[아시아경제 김종화 기자]중소벤처기업부는 아시아 최고의 스타트업 축제인 컴업(COMEUP)의 연계행사로 17일 '청소년 비즈쿨 주간'을 선포하고 21일까지 ‘청소년 비즈쿨 페스티벌’을 온라인으로 진행한다고 밝혔다.

'청소년 비즈쿨 페스티벌'은 꿈·끼·도전·진취성 등 기업가정신을 갖춘 '융합형 창의인재' 양성을 위한 청소년 비즈쿨(Bizcool, Business+School의 합성어로 "학교에서 경영을 배운다"는 의미)의 성과를 공유하고 확산하는 국내 유일의 청소년 기업가정신·창업 축제다.

올해로 14번째를 맞는 청소년 비즈쿨 페스티벌은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 사회적 거리두기가 강화됨에 따라 주요 행사를 비대면으로 진행하며 '비즈쿨 랜선 원정대(슬로건 : 랜선타고 같이UP 가치UP)'을 주제로 진행된다.

이번 행사에서는 '제페토( ZEPETO, 피노키오를 만든 할아버지의 이름)' 앱을 통해 아바타를 만들어 소통할 수 있다. 얼굴인식과 증강현실(AR), 3차원(3D)기술 등이 활용된다.

20일부터는 이틀간 예선을 통과한 중고등학생의 우수 아이템에 대한 최종 발표 '창업경진대회(COMEUP BizCool)'가 열린다. 487개 비즈쿨 학교의 창업동아리에서 최종 중학생 6팀과 고등학생 14팀이 결선에 나와 결로현상을 막아주는 컵, 자외선(UV)광선 승강기 버튼 살균소독기 등 참신한 제품을 발표하며 모의투자 심사도 받는다.

그 외 국내 최대 앱 개발 경진대회인 '스마틴 앱 챌린지'의 우수작 발표회, 인공지능 교구재를 활용한 4차산업 기술체험, 비즈쿨 방역물품 제작 등 체험 프로그램, 퀴즈쇼, 동문회 등 다양한 프로그램이 진행된다.

차정훈 중기부 창업벤처혁신실장은 "스타트업 대표들을 만나보면 청소년 시절부터 자기가 하고 싶은 일을 발견하고 잘 할 때까지 계속해서 도전했다"면서 "청소년들이 4차 산업혁명과 비대면시대 등 급변하는 상황에서도 시대에 맞는 기업가 정신과 도전 정신을 가진 세계적인 인재로 성장할 수 있도록 비즈쿨을 통해 지속적으로 관심을 갖고 지원하겠다"고 말했다.

행사와 관련한 자세한 내용은 2020년 청소년 비즈쿨 페스티벌 온라인 누리집에서 확인할 수 있다.

