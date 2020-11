[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 행정1부지사에 이용철(53) 행정2부지사가 내정됐다. 이 부지사는 오는 16일 취임한다.

이 부지사는 경기도 연천 출신으로 서울대 인류학과, 서울대 대학원 정책학과를 졸업하고 행정고시 37회로 공직에 입문했다.

행정안전부 지방세 분석과장, 대통령 시민사회비서관 행정관, 행정안전부 지방세 정책관을 거쳐 지난 6월 경기도 행정2부지사로 임명됐다.

이 부지사는 "도민의 안전을 최우선에 두고 코로나19 대응에 최선을 다하겠다"며 "민선 7기 후반기에 도정이 더 활력 있게 운영될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

앞서 김희겸 도 행정1부지사는 행정안전부 재난안전관리본부장(차관급)으로 승진, 이동했다.

