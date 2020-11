안철수의 신당창당론…정청래 “눈치가 없다” 하태경 “초점은 야권연대”

정청래 “安, 주도권 잡겠다는 건…김종인 못 받아”

[아시아경제 임춘한 기자] 정청래 더불어민주당 의원은 10일 안철수 국민의당 대표의 야권 재편을 위한 신당창당론에 대해 “안 대표가 눈치가 없다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장으로서는 도저히 받아들일 수 없는 것”이라며 “3석이 103석을 섞어서 본인이 주도권을 잡겠다는 것은 국민의힘 국회의원들이나 김 위원장으로서는 한마디로 콧방귀”라고 밝혔다.

정 의원은 이날 tbs 라디오 ‘김어준의 뉴스공장’에서 “혁신이라는 말은 그냥 하는 말이고, 또 자주 말함으로써 너무 낡아진 이미지”라며 “결국은 국민의힘 혼자 힘으로 안 되잖아. 그리고 나도 어렵거든. 그러니까 합쳐. 나를 좀 봐 줘 이런 것 같다”며 이같이 말했다.

하태경 국민의힘 의원은 “제가 진위를 알아봤다. 혁신 플랫폼이 확대해석 돼서 신당 창당까지 간 건데 이 혁신 플랫폼이 당을 이야기한 게 아니라고 한다”며 “제일 중요한 초점은 서울시장 선거다. 선거에서 이기려면 두 가지가 돼야 된다. 첫 번째는 야권이 더 과감하게 혁신하는 모습을 보여줘야 되고, 두 번째는 야권이 서로 연대해야 된다는 것”이라고 밝혔다.

하 의원은 “혁신적 야권 연대다. 그래서 이 부분은 제가 볼 때는 필요하고, 우리당도 필요하다”며 “제가 좀 나서 볼 생각”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr