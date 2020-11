곡성군의회 ‘제245회 제2차 정례회’ 9일 개회…33일간 일정 돌입

2020년도 행정사무 감사·제4회 추가경정 예산안, 2021년도 예산안 등 안건 심사

[곡성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 곡성군의회는 제245회 제2차 정례회를 9일부터 내달 11일까지 33일간의 일정으로 개회했다고 밝혔다.

이번 정례회에서는 2020년도 하반기 군정 주요업무 추진실적 보고, 2020년도 행정사무 감사, 2020년도 제4회 추가경정 예산안 및 안정화 기금 등을 심의한다.

주요 의사 일정은 9일 오전 10시 개회를 시작으로, 10일부터 13일까지 ▲2020년도 하반기 군정 주요업무 추진실적 보고 및 질의답변 시간을 갖고 16일부터 23일까지는 ▲2020년도 행정사무 감사 일정이 진행된다.

특히, 행정 사무감사특별위원회는 행정 전반에 불합리한 정책 등을 점검하고, 잘못된 정책에 대해서는 올바른 방향을 제시해 합리적인 대안을 마련하는 데 중점을 둘 예정이다.

이어 24일부터는 ▲2021년도 군정 시책 시정연설 ▲2020년도 제4회 추가경정 예산안 및 안정화 기금 운용계획안 심사 ▲2021년도 예산안 및 기금 운용계획안 심사 일정이 진행된다.

정례회 마지막 날인 12월 11일 오전 10시에 열리는 ▲2020년도 행정사무 감사 결과보고서 채택 ▲조례안 및 일반안건 의결 ▲2021년도 예산안 및 기금 운용계획안 의결을 끝으로 제245회 제2차 정례회 의사 일정이 마무리될 예정이다.

