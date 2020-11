서상목 사회복지협의회장, 한국인 최초 국제협의회장에 선출

[아시아경제 문혜원 기자] 서상목 한국사회복지협의회장이 국제사회복지협의회(ICSW) 21대 회장으로 선출됐다.

협의회는 8일 온라인으로 열린 총회에서 서 회장이 한국인 최초로 ICSW 회장이 됐다고 9일 밝혔다.

서 회장은 미국 스탠퍼드대에서 경제학 박사학위를 받았고 한국개발연구원(KDI) 부원장, 13·14·15대 국회의원, 보건복지부 장관 등을 지냈다.

서 회장은 수락연설을 통해 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹으로 세계 경제가 위축되고 사회 양극화는 더 심화할 것”이라며 “이전보다 더 불평등한 사회와 세계에 직면한 상태에서 사회문제를 해결하는 것이 ICSW의 역할이라고 생각한다”고 밝혔다.

서 회장은 이어 ▲개발도상국 역량 강화 ▲ICSW 어젠다 확장 ▲회원제도 개선 추진을 주요 추진 과제로 제시했다.

유엔에 자문을 제공하는 ICSW는 사회정의와 사회개발에 기여하기 위해 1928년 설립된 비영리 민간 국제단체다. 현재는 65개국 109개 단체가 협의회에 참여하고 있다.

