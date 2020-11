온라인으로 만나는 실버문화페스티벌

어르신 대표 문화예술축제…다채로운 경연과 문화 나눔 한마당 펼쳐

문화체육관광부와 한국문화원연합회는 오늘(9일)부터 다음 달 18일까지 실버문화페스티벌을 온라인으로 진행한다. 문화예술 활동 참여 기회를 제공하며 적극적인 여가활동을 유도하는 어르신 대표 문화예술축제다. 정건영 트리오의 개막 특별 공연과 지난해 경연에서 우승한 춘천실버농악의 축하 영상을 시작으로 경연과 문화 나눔 한마당을 펼친다.

경연은 각 지역 숨은 어르신 문화예술가를 발굴하는 ‘샤이니스타를 찾아라!’ 한 달간 본선에 오른 단체 스무 곳을 대상으로 온라인 국민 투표를 한다. 전문 심사위원 점수를 더해 우수단체를 선정하고, 최우수단체에 문체부 장관상을 준다. 문화 나눔 한마당은 온라인 체험과 전시 행사로 구성됐다. 유년 시절을 추억하는 ‘어제도 청춘해!’, 집에서 직접 체험할 수 있는 ‘오늘도 청춘해!’, 집에서 건강을 지키고 행복한 삶을 즐기는 ‘내일도 건강해!’, 제2의 인생 이야기와 어르신 예술가를 찾는 ‘오늘 더 청춘해!’ 등이다. 자세한 내용은 실버문화페스티벌 누리집 또는 누리소통망 참조.

