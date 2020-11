이낙연 “공수처, 중립적이고 강단있는 처장 필요해”

檢 월성 1호기 관련 압수수색에는 "의도 의심하는 국민 많아…검찰개혁 중단 안 해"

美 대선 "바이든 시대 한미동맹 더 굳건해지도록 노력"

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 고위공직자범죄수사처(공수처)장 후보 추천 시한인 9일 “공수처는 권력층을 수사하는 기관이므로 중립적이고 공정하며 강단있는 처장이 필요하다”고 밝혔다.

이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “공수처장 후보 추천위원회가 후보를 찾아주시길 바란다”며 이같이 당부했다. 그는 “공수처의 조속한 출범을 바라는 국민의 기대를 더는 저버리지 않도록 추천위가 향후 일정을 차질없이 진행해 이달 안에 공수처장이 임명되기를 바란다”며 “비상한 관심을 가지고 주시하겠다”고 강조했다.

그러면서 월성 1호기와 관련한 검찰의 압수수색을 언급하며 검찰개혁 의지를 드러냈다. 이 대표는 “검찰의 월성 1호기 원전 수사에 대해 의도를 의심하는 국민이 많다. 검찰이 그런 의심을 받는 것 자체가 크나큰 불행”이라며 “그 어떤 어려움이 있더라도 검찰개혁을 중단하지 않겠다”고 목소리를 높였다.

조 바이든 미국 대통령 당선인에 대해선 “선거과정의 분열과 갈등을 치유하고 통합된 미국의 재건을 잘 이끌 것이라 믿는다”고 기대감을 드러냈다. 이 대표는 “바이든 당선인은 탄소배출 억제와 재생에너지 확대, 노동 보호와 복지의 확대, 헬스 케어 등 오바마 케어 개선, 기술 투자 확대 같은 시대의 요구를 공약에 반영했다”며 “민주당이 가려고 하는 길과 일치한다. 민주당도 고용보험과 산재 보험의 확대, 문재인 케어 확충, 한국판 뉴딜 추진에 박차를 가하겠다”고 밝혔다.

이어 “바이든 대통령 시대의 한미동맹이 더 굳건해지도록 노력하겠다”며 “한미양국이 외교안보, 경제통상 분야 등에서 호혜적 협력을 강화하며 한반도 평화정착을 실질적으로 진전시키도록 미리 준비하겠다. 여야 초당외교도 적극적으로 추진하겠다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr