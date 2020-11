이랜드몰, 창립 40주년 기념 할인행사

9일 단 하루, 선착순 반값쿠폰과 반값상품 행사

[아시아경제 조유진 기자] 이랜드리테일에서 운영하는 이랜드몰이 9일부터 22일까지 2주간 이랜드 창립 40주년을 기념해 대대적인 할인 행사를 제공한다.

우선 이날 단 하루 시간대별로 킴스클럽 50% 장바구니 쿠폰, 인디고키즈 등 이랜드아동 50% 장바구니 쿠폰 등 선착순 반값쿠폰과 반값상품 행사를 진행한다.

추가로 10일부터는 매일 오전 9시에 오픈해 24시간 진행되는 구구타임 초특가 행사를 선보인다. 이외에도 2주간 릴레이 극한특가 행사와 요일별 브랜드데이 행사를 진행하며 이랜드 창립 40주년을 기념한 다채로운 혜택을 고객과 나눌 예정이다?.

40주년 한정 굿즈 사은 행사도 진행한다. 오는 15일까지 1주간은 이랜드몰에서 7만원 이상 구매 시 나인웨어 브런치세트와 숟가락, 포크를 1000원에 구매할 수 있으며, 16일부터 22일까지는 10만원 이상 구매 고객을 대상으로 아웃도어 프로덕츠 프리미엄 다운 무릎담요를 1000원에 구매할 수 있다.

추가로 이랜드몰은 고객 참여 이벤트를 다양하게 준비했다. 매일 참여 가능한 꽝 없는 룰렛 이벤트로 1만 원부터 10원까지 E포인트를 매일 랜덤 지급한다.

또한, 취향저격 패션 성향 테스트를 통해 40주년 이벤트의 재미요소를 더했다. 간단한 테스트를 통해 개인별 추구하는 스타일에 어울리는 패션 상품을 추천 받을 수 있으며, 테스트 참여시 해당 상품을 구매할 때 쓸 수 있는 10% 더블할인 쿠폰을 제공해 혜택을 누릴 수 있다. 인스타그램을 통해 자신의 패션스타일 테스트 결과를 공유하면 추첨을 통해 10명에게 스타벅스 기프티콘을 제공한다.

이랜드몰 관계자는 “40년간 이랜드를 사랑해준 고객에게 보답하는 마음으로 준비한 행사”라고 말하며, “이후에도 이랜드몰은 고객과 나눌 수 있는 혜택과 이벤트를 적극 선보여 고객의 관심에 보답하겠다”고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr