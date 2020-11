경기소방본부, 퇴직소방관 '안전지킴이 사업' 큰 성과

[아시아경제(수원)=이영규 기자] #지난 8월 남양주의 한 주택에 불이 났다. 이 집에 혼자 사는 80대 노인은 가스 불에 음식물을 올려놓고 안방에서 깜빡 잠이 들었지만, 가까스로 화를 면할 수 있었다. 며칠 전 퇴직 소방공무원 출신 '실버세대 안전지킴이'가 방문해 설치해 준 단독경보형 감지기 덕분이었다. 집안에 연기가 퍼지면서 감지기 소리에 잠이 깬 노인은 지킴이로부터 배운 대로 침착하게 행동할 수 있었다.

경기도 소방재난본부가 운영하는 '실버세대 안전지킴이'가 큰 성과를 내고 있다. 실버세대 안전지킴이는 경기소방본부가 퇴직 소방관을 선발해 독거노인의 각종 안전서비스를 제공하는 사업이다.

9일 경기소방본부에 따르면 도는 퇴직 소방공무원 5명을 선발해 지난 8월부터 이달까지 4개월 간 도내 독거노인 600여명을 대상으로 화재취약 실버세대 안전지킴이 사업을 벌이고 있다. 올초 소방청에서 전국 17개 시ㆍ도본부를 대상으로 사업 참여를 모집해 도가 선정된 데 따른 것이다.

지킴이들은 독거노인 집을 방문해 화재 등 각종 안전상태를 점검하고 안전 위험요소를 제거하는 일을 한다. 또 안전 기본상식과 같은 안전교육도 실시한다. 소화기와 건강약품 등 안전용품도 제공한다.

지난달까지 3개월간 500명의 독거노인 세대에 단독경보형 감지기 503대를 설치하고 소화기 453대를 전달했다. 또 루테인과 비타민 등 건강의약품 1020개를 배부했다.

안전지킴이로 활동 중인 한 퇴직 소방공무원은 "퇴직 후 사회에 공헌할 수 있는 일을 찾다가 우연한 기회에 안전지킴이 활동을 하게 됐다"며 "노인분들로부터 감사 인사를 받을 때면 보람을 느낀다"고 전했다.

정찬영 도 소방재난본부 생활안전팀장은 "안전지킴이 사업은 독거 노인에게 각종 안전수칙 전파를 통해 노인세대 사회안전망 구축을 기대할 수 있고, 퇴직 소방관에게는 전문역량을 활용한 일자리를 제공하는 1석2조 효과가 있는 사업"이라며 "더 많은 노인분들이 안전서비스를 받을 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

