"한국 김장 얘기하는데 日고타쓰라니…" 황당한 홍보물 논란

[아시아경제 나한아 기자] 입동을 맞아 농림축산식품부가 김장철을 알리는 글과 함께 일본 난방기구 '고타쓰'를 떠올리게 하는 일러스트를 올려 논란이 일었다.

농식품부는 공식 트위터를 통해 입동을 맞은 지난 7일 "11월 7일, 오늘은 입동. 겨울의 시작을 알리는 절기"라며 "입동이 지나면 김장도 해야 한다 라는 속담이 있다"라고 전했다.

그러면서 "옛날에는 입동이 지나면 배추가 얼고 신선한 재료를 구하기 어려웠기 때문입니다"라고 했다.

글과 함께 올라온 홍보 일러스트에는 탁상 이불 아래에 엎드려서 그림을 그리는 아이와 탁상에서 책을 보고 커피를 마시는 모습이 담겨 있다.

해당 일러스트를 본 누리꾼들은 그림 속 탁자가 일본식 난방기구 '고타쓰'를 연상케 한다고 항의했다.

누리꾼들은 "김장 얘기를 하면서 고타쓰라니…", "어떻게 (우리나라) 정부 기관이 온돌이 아닌 일본 전통 난방기구를 검토 없이 일러스트에 넣나" 등의 부정적 반응이 잇따라 나왔다.

코타쓰는 발열 장치가 달린 탁자로, 일본을 상징하는 물건이다. 화덕이나 난로를 둔 뒤 그 위에 이불이나 담요를 덮어 열을 유지하는 난방기구다.

반면 한국의 전통적인 가옥 난방 방법은 열기를 방 밑을 지나게 해서 방바닥 전체를 데우는 온돌이며 코타쓰와는 전혀 다른 방식이다.

논란이 커지되 농식품부는 이날 공식 트위터에서 해당 게시물을 삭제하고 사과했다. 대신 한국적 정서를 담은 다른 이미지로 대체해 올렸다. 농림축산식품부는 "이미지에 문제가 있어 재업로드하게 됐다"라며 "불쾌감을 드려 죄송하고 앞으로 콘텐츠 제작에 주의를 기울이겠다"라고 밝혔다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr