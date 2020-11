박순규 의원, 서울시의회 서울물재생시설공단 이사장 후보자 인사청문 특위위원장 선임

부위원장 장상기 의원(더불어민주당, 강서 제6선거구) 홍성룡 의원(더불어민주당, 송파 제3선거구)

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 서울물재생시설공단 이사장 후보자 인사청문 특별위원회는 지난 6일 오후 3시 제1차 회의를 개최, 위원장에 박순규 의원(더불어민주당, 중구1·사진), 부위원장에 장상기 의원(더불어민주당, 강서6)과 홍성룡 의원(더불어민주당, 송파3)을 각각 선임했다.

이번 특별위원회는 서울물재생시설공단 이사장 후보자 선정을 위해 서울시의회 서울물재생시설공단 이사장 후보자 인사청문 특별위원회의 구성 결의안 발의 및 위원 선임(’20.11.2.)의 과정을 거쳐 구성됐다.

특별위원회는 서울물재생시설공단 이사장 후보자에 대한 인사청문회를 통해 경영능력 및 정책수행능력에 대한 철저한 검증을 수행, 새롭게 시작하는 공기업인 서울물재생시설공단의 운영효율화 및 시민편의 개선을 위한 적합한 인재인지에 대해 투명하고 객관적으로 검증할 예정이다.

서울시의회의 인사청문회는 경영능력과 자질을 갖춘 우수 인재를 영입하기 위해 서울시의회와 서울시가 체결한 협약(서울특별시와 서울특별시의회간 인사청문회 실시협약, 2017.4.14.) 및 동 협약에 근거한 합의서(서울특별시 산하 지방공기업의 장 임명 후보자에 대한 인사청문 T/F 합의서, 2017.4.14.)에 따른 것으로 서울시 산하 기관장 채용에 있어 서울시의회가 시민을 대신하여 경영능력을 검증, 인사과정의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 실시하고 있다.

위원장으로 선출된 박 의원은 “2021년1월1일 출범 예정인 서울물재생시설공단은 그동안 분산 운영된 서울 물재생센터들의 통합 운영 기관이며, 시너지를 창출하고 처리효율을 개선, 효율적이면서 안정적인 하수처리로 수준 높은 물순환 서비스를 시민들에게 제공할 목적으로 출범하는 것”이라고 강조했다.

또 “서울시의회는 인사청문회를 통해 서울물재생시설공단 수장으로서 경영능력과 정책수행능력을 철저히 검증함으로써 서울시민의 쾌적한 물순환 시스템이 담보될 수 있도록 하고, 앞으로 실시될 인사청문회에도 좋은 귀감이 될 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

특별위원회는 ‘서울특별시의회와 서울특별시간 인사청문회 실시 협약서’에 따라 인사청문회 실시 후 서울물재생시설공단 이사장 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 송부할 예정이다.

