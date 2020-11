사위도 '승복논의' 위해 트럼프 접촉…보수언론 "선거부정, 증거 대야"

[아시아경제 문제원 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 대선 패배를 인정하지 않고 버티는 가운데 사위인 재러드 쿠슈너 백악관 선임보좌관이 승복을 논의하기 위해 트럼프 대통령을 찾았다고 CNN방송이 7일(현지시간) 보도했다.

이 방송은 트럼프 측 소식통 2명을 인용해 "쿠슈너 선임보좌관이 선거 결과를 인정하는 문제를 의논하려고 대통령에게 갔다"라고 전했다.

통상적으로 대선 결과가 뚜렷해지면 패자가 승자에게 전화해 축하인사를 하지만 트럼프 대통령과 조 바이든 민주당 후보 측은 이날까지 직·간접적으로 대화하지 않았다고 방송은 전했다.

현지 언론들은 트럼프 대통령에게 승복을 건의할 측근으로 마크 메도스 백악관 비서실장과 이번 재선 도전에서 다시 러닝메이트로 나섰던 마이크 펜스 부통령 등을 거론하고 있다. 메도스 실장의 경우 현재 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 걸려 격리 중이다.

하지만 트럼프 대통령 뿐 아니라 측근들도 대선 패배를 쉽게 인정하지 않을 것이란 분석도 나온다. 트럼프 대통령의 한 측근은 이 매체에 "어떤 반론이 있더라고 대통령은 재검표, 무효 소송을 포기하지 말아야 한다"라며 "그렇게 한 뒤에도 결과가 변하지 않아야 이를 인정해야 한다"라고 주장했다.

'조건부 승복' 가능성도 거론된다. 트럼프 대통령에게 우호적인 폭스뉴스는 7일 트럼프 대통령 측 소식통을 인용해 그가 제기한 소송에서 모두 패소해 선거 결과를 뒤집을 수 없다는 점이 확실해지면 '아름다운 승복'과 평화적 정권 이양을 할 계획이라고 전했다.

여론은 대선 결과를 인정하지 않는 트럼프 대통령에게 대체로 불리하다. 트럼프 대통령을 강하게 지지하는 폭스뉴스의 로라 잉그러햄은 6일 "적절한 때가 되면 대통령은 그에게는 좋지 않은 결과를 품위 있고 침착하게 받아들여야 한다"라고 말했다. 보수 성향의 월스트리트저널(WSJ)도 '선거 부장을 주장하는 트럼프는 증거를 대야 한다'라고 조언했다.

