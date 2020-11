전경련 "바이든 대통령 당선 축하…韓美 상호 윈윈 기대"

[아시아경제 이기민 기자] 전국경제인연합회가 8일 미국 제46대 미국 대통령 선거에서 당선된 조 바이든 당선인에 대한 축하 논평을 냈다.

전경련은 이날 "미국 대통령 당선을 진심으로 축하한다"며 "조 바이든 당선인이 이끄는 새로운 행정부에서도 견고한 한미동맹을 바탕으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기를 함께 극복하고 안보, 경제 분야에서 더욱 힘을 합쳐나가기를 기대한다"고 밝혔다.

이어 "특히 굳건한 혈맹으로 이어져온 양국의 협력관계가 보다 넓은 영역으로 확대·발전함으로써 상호 윈윈(Win-Win)할 수 있기를 기대한다"고 덧붙였다.

아울러 "미국의 새로운 대통령이 향후 다자주의 국제질서의 가치를 높이고 시장경제의 발전을 위해 적극적인 역할을 하여 한미 양국은 물론 전 세계의 번영에 기여할 것을 기대한다"고 당부했다.

전경련은 이밖에도 "미국상공회의소와 지난 30년 이상에 걸친 한미간 최고위급 민간 경제협력 채널을 운영하는 한국 대표 경제단체로서 양국간 경제협력 확대와 우호증진을 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 전했다.

