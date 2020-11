김삼호 광산구청장, 주말 얼음팩 세척 봉사 나서

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 김삼호 광산구청장이 주말을 맞아 직원들과 함께 봉사활동에 나섰다.

8일 광산구에 따르면 김 구청장은 전날 구 청소행정과 공무원들과 평동산단 생활환경종합센터에서 얼음 팩 세척 봉사 활동을 실시하고, 현재 진행 중인 재사용 시범사업에 대해 이야기를 나눴다.

김 구청장과 직원들은 이날 4000개의 얼음 팩을 세척했다.

구는 지난 9월 공동주택 334개소와 동 행정복지센터 21개소에 전용 수거함을 설치하고, 여기서 얻은 얼음 팩을 수거·세척해 식품업체와 전통시장 등 21개소에 공급하는 시범사업을 실시하고 있다.

온라인을 이용한 신선식품 구매가 늘면서 사용량이 급증한 얼음 팩은, 대부분 일반쓰레기로 매립이나 소각 처리되고 있다.

이번 시범사업은 충전재로 미세플라스틱을 쓰는 제품이 많아 심각한 토양·하천 오염원이 되는 현실을 바꿔보기 위한 취지로 추진됐다.

구가 9월 중순부터 10월 말까지 수거한 얼음 팩은 약 20만개로 80여 t(톤)에 달한다. 이는 구 전체 하루 생활폐기물 수거량의 75%에 해당하는 양이다.

생활환경종합센터에서는 매일 자원봉사자 10여 명이 수거된 얼음 팩을 세척해 재사용업체에 무료로 공급하고 있다. 구가 지난달 말 기준 나눠준 얼음 팩은 7만 7000여 개로 31t에 달한다.

앞으로 구는 일자리 창출과 연결해 얼음 팩을 세척·배달 체계를 마련하고, 사용 업체에 안정적 공급도 해준다는 계획이다.

김 구청장은 “시범사업으로 광산구가 자원재활용과 환경보호의 새로운 분야를 제시하며 일자리 창출도 모색하겠다”며 “얼음 팩의 크기와 규격을 표준화하고, 충전재를 물로 전환하는 숙제도 지역사회에서 먼저 고민해 해결 방안을 마련해 나가겠다”라고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr