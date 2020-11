경기지역화폐 소비지원금 참여자 94% "소비지원금 잘했다"

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도가 추진하는 '소비지원금'(한정판 지역화폐) 정책에 대해 참여자 10명 중 9명은 긍정적으로 평가하고 있는 것으로 나타났다.

경기도가 지난 달 24일 18세 이상 도민 1000명을 대상으로 한 여론조사 결과 전체 응답자 가운데 382명이 경기지역화폐 사용자였으며 이들의 84%는 소비지원금에 대해 잘했다고 긍정적 평가를 내렸다. 여기서 사용자는 본인명의의 경기지역화폐 카드를 소지하고 사용해 본 사람을 말한다.

경기지역화폐 소비지원금(한정판 지역화폐)은 20만원 충전시 기본인센티브 2만원과 함께 2개월 내 20만원을 사용하면 소비지원금으로 3만원을 지급하는 경기도의 경제방역정책이다.

지역화폐 사용자 382명 가운데 소비지원금 정책에 참여한 사람은 157명이었으며 이들의 94%가 소비지원금 정책에 대해 잘했다고 평가했다

경기지역화폐를 갖고 있지만 사용경험이 없는 미사용자는 68명으로, 이 가운데 소비지원금 정책을 잘했다고 평가한 사람은 79%였다.

경기지역화폐 미소지자 549명 가운데 역시 긍정평가를 내린 사람은 65%로 나타났다.

도는 이번 조사결과에 대해 경기지역화폐를 갖고 있고 실제 사용경험이 있는 도민일수록 '소비지원금' 정책을 더 환영하는 것으로 나타났다고 설명했다.

이런 경향은 다른 질문에서도 나타났다.

이번 조사에서 '경기지역화폐 소비지원금'에 대한 최초 인지도는 52% 수준이었지만 소비지원금에 대한 간단한 소개를 한 후 참여 의향을 물은 결과 72%가 '참여할 생각이 있다'고 답했다.

반면 경기지역화폐를 사용해 본 사람들은 83%가 참여의사를 밝혀 역시 사용한 경험이 있는 사람일수록 고객충성도가 높은 것으로 조사됐다.

류광열 도 경제실장은 "이번 조사로 소비지원금을 사용해본 도민일수록 좋게 평가해주고 있다는 점이 확인됐다"면서 "더 많은 도민들이 사용할 수 있도록 홍보를 강화하고, 코로나19로 어려움을 겪는 골목상권에 도움이 되도록 노력하겠다"고 강조했다.

한편 아직 소비지원금을 받지 못했다면 오는 17일까지 20만원을 사용하면 26일 소비지원금을 받을 수 있다. 소비지원금 3만원은 수령 후 한 달 이내 사용해야 한다.

이번 조사는 경기도가 여론조사기관인 ㈜케이스탯리서치에 의뢰해 지난달 24일 18세 이상 도민 1000명을 대상으로 전화조사 방식으로 진행됐다.

