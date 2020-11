셀트리온 "자가면역질환 치료제 CT-P17 효능·안전성 오리지널과 유사"

美류마티스학회서 임상 1상·3상 주요 결과 발표

[아시아경제 서소정 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 277,500 전일대비 5,500 등락률 +2.02% 거래량 1,189,737 전일가 272,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환셀트리온, 주가 27만 3000원.. 전일대비 0.37% close 의 자가면역질환 치료제인 휴미라 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 'CT-P17'가 오리지널 의약품과 효능과 안전성에서 유사한 것으로 확인됐다.

셀트리온은 지난 6~7일(현지시간) 진행된 미국류마티스학회(ACR)에서 CT-P17 임상 1상 결과와 임상 3상 주요 결과 데이터를 발표하고 이 같이 밝혔다.

미국류마티스학회는 전 세계 최대 류마티스학회 중 하나로 셀트리온은 건강한 피험자를 대상으로 진행한 임상 1상 결과 2건 및 류마티스관절염 환자를 대상으로 실시한 임상 3상 주요 결과를 제출해 포스터 발표로 선정됐다.

건강한 피험자를 대상으로 실시한 임상 1상에서는 휴미라 대비 약동학과 안전성이 동등한 수준을 입증했으며, CT-P17의 오토 인젝터(Auto-injector)와 프리필드 시린지(Pre-filled Syringe) 두 형태를 비교한 임상 1상에서도 약동학과 안전성이 유사함을 증명했다.

류마티스관절염 중등증 및 중증 환자를 대상으로 진행한 임상 3상은 효능과 약동학, 면역원성을 포함한 전반적인 안전성을 평가하기 위해 진행됐다. 셀트리온은 24주간 진행한 3상 임상 주요 결과에서 CT-P17의 효능이 휴미라와 동등하며, 약동학과 안전성에서도 유사함을 확인했다.

CT-P17은 주사 시 통증을 유발할 수 있는 구연산염을 제거한 제품으로 기존의 휴미라 바이오시밀러와 달리 고농도 제형으로 개발했다. CT-P17의 오리지널 의약품인 휴미라는 지난해 글로벌 매출 191억 6800만 달러를 기록한 블록버스터 의약품이다.

셀트리온은 올해 3월 류마티스관절염, 궤양성대장염, 건선 등 휴미라에 승인된 모든 적응증을 바탕으로 유럽의약품청(EMA)에 CT-P17의 허가 신청을 완료했으며, 내년 초 EMA 승인을 예상하고 있다.

이상준 셀트리온 수석부사장 겸 임상개발본부장은 "CT-P17의 효과와 안전성 등을 글로벌 임상에서 증명하며 지난해에 이어 올해 ACR에서도 포스터 발표로 선정됐다”며 “휴미라 바이오시밀러 최초 고농도 제형 제품으로 개발된 만큼 자가면역질환 치료제 시장에서 차별화된 경쟁력을 가질 것으로 예상한다”고 말했다.

이번 학회에서는 세계 최초 인플릭시맙 피하주사 제형인 램시마SC 임상 결과도 발표됐다. 셀트리온은 램시마SC의 면역원성과 체질량 지수(BMI)에 대한 영향 평가를 진행한 결과 정맥주사(IV) 제형과 피하주사(SC) 제형에 따른 면역원성에는 차이가 없으며, 체질량 지수가 램시마SC 투여 결과에 영향을 미치지 않음을 확인했다.

또 류마티스 관절염 환자를 대상으로 램시마SC 오토 인젝터와 프리필드 시린지 타입을 비교한 임상에서 사용성에 차이가 없는 것을 확인했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr