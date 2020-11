"'코로나 위기'에도 친환경차 판매 증가…2023년 신차 쏟아진다"

"2023~2025년 글로벌 車업체 전기동력차 대거 출시"

[아시아경제 김지희 기자] 세계 각국이 친환경차 보급을 위해 보조금을 투입하면서 전기차 시장이 장기적으로 성장할 것이란 전망이 나왔다. 특히 글로벌 완성차 업체들이 2023~2025년 사이 신차를 대거 출시할 예정인 만큼 다양한 차급의 전기동력차를 통해 경쟁력을 확보해야 한다는 지적이다.

7일 한국자동차산업협회(KAMA)가 발간한 '2019년 기준 세계 전기동력차 판매현황 및 시사점' 보고서에 따르면, 보조금을 감축하는 추세였던 대부분 국가들이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 등으로 지원을 오히려 늘리고 있다.

먼저 중국은 내수 판매 감소와 코로나19 확산 등을 이유로 올해 폐지 예정이던 신에너지차(NEV) 보조금을 2년 연장해 지급키로 했다. 다만 2022년까지 보조금은 순차적으로 삭감해나갈 계획이다. 독일·프랑스 등 국가는 보조금 금액을 확대했다.

글로벌 친환경차 판매는 보조금 및 인프라, 경쟁력 있는 판매 모델에 따라 좌우된 만큼 향후 시장도 그에 맞춰 변화할 것이란 게 협회의 분석이다. 전동화 추세에 따라 글로벌 완성차 브랜드들도 전기동력차 모델 확대를 계획하고 있다. 특히 2023~2025년 사이 다양한 전기차 출시가 예고됐다.

독일의 다임러는 2022년까지 신규 전기차 10종을 출시하고, 2025년엔 전기차 판매 비중을 25%로 확대한다는 목표다. BMW 역시 2023년까지 신규 전기차 13종을 선보여 총 25종의 라인업을 완성하고 2025년엔 판매 비중을 최대 25%까지 끌어올린다는 계획이다. 폭스바겐그룹도 5년 내 전기차 70종, 플러그인 하이브리드 30종 등 100개 모델을 선보일 예정이다.

미국 포드 역시 2022년까지 새로운 전기차를 40종 출시할 방침이며, GM도 2023년 전기차 라인업 22종을 확보해 2025년 100만대 이상을 팔겠다는 포부다.

이에 따라 시장이 자생력을 갖추기까지는 경쟁력 확보를 위해 보조금 지급이 필요하다는 지적이다. 다만 보고서는 “보조금을 지급할 경우 일률적인 기준에 따라 지원하기 보단 한국의 산업 생태계를 고려해야 한다”고 조언했다.

신규 전기동력차 개발도 요구된다. 보고서는 “단기적으론 충전소 등 인프라가 일부 조성된 전기차 모델의 라인업 확대가 필요하다”면서 “장기적으로는 국내 제조사가 기술력에서 가장 우위를 보유한 수소차 모델 투입을 확대해야 한다”고 강조했다.

