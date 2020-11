[아시아경제 송윤정 기자] ▲정순옥씨 별세, 윤진근(아시아경제 PD) 조모상 = 7일 오전 2시, 성요셉병원 8호실, 발인 9일 오전. 031-671-6500

