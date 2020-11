[아시아경제 강나훔 기자] 크리스탈신소재 크리스탈신소재 900250 | 코스닥 증권정보 현재가 1,680 전일대비 5 등락률 -0.30% 거래량 1,673,317 전일가 1,685 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제크리스탈신소재, 국내 상장 중국기업 테마 상승세에 5.05% ↑수소! 수소! 다시한번 말씀드립니다! “그린뉴딜”에 핵심 과제!! close 는 대표이사를 허위에룬에서 다이중치우로 변경했다고 6일 공시했다.

변경 사유는 일신상의 사유로 인한 대표이사 사임이다.

다이중치우 신임 대표는 크리스탈신소재 최대주주로 1480만8158주(21.85%)를 보유하고 있다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr