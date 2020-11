한샘·해빗, 협업해 출시한 반려동물 가구 주목

100% 원목 사용한 안전한 집·펜스·해먹…반려동물 건강 챙긴다

[아시아경제 김종화 기자]반려동물 1500만 시대, 계산해보면 4가족 중 1가족이 반려동물과 함께 살고 있는 셈이다. 이런 사회 변화를 반영해 통계청 '2020 인구주택총조사'에 반려동물 여부를 묻는 설문이 추가됐다. 또 반려동물을 가족처럼 대한다는 의미로 '펫펨(pet +family)'이라는 신조어가 탄생할 만큼 반려동물에 대한 관심과 관련 소비 수요는 급증하고 있다.

종합 홈 인테리어 전문기업 한샘은 자사 온라인 쇼핑몰인 한샘몰에서 반려동물 전문 가구 중소 브랜드들과 협업을 통해 탄생한 제품들을 선보이고 있다. 앞서 한샘은 지난 9월, 가을 겨울 시즌 맞이 트렌드발표회를 통해 홈택트(Hometact) 라이프스타일 키워드 중 하나로 펫테리어(pet+interior)를 꼽는 등 사람과 반려동물의 공존을 위한 최신 주거 공간 트렌드를 선보인 바 있다.

협업을 통해 선보인 제품들은 한샘과 반려동물 전문 가구 브랜드인 '해빗'이 공동 개발한 원목 펫 하우스 집, 원목 울타리 안전문 펜스, 펫 해먹 세트 등이다.

원목 펫 하우스 집은 오픈형과 함께 반려견에게 안정감을 줄 수 있는 지붕형의 숨숨집(주변이 막혀있어 안정감을 주는 형태) 등으로 다양하게 준비되어 있다. 저가 원목이 아닌 고무나무 원목을 사용해 강한 내구성을 자랑하며 습기에도 강해 뒤틀림이 적다. 메모리폼 또한 천연소재를 기반으로 한 자연 친화적 제품으로 각종 세균과 곰팡이, 악취 등 외부 유해물질로 인한 오염 걱정을 덜어주는 반영구적인 기능성 향균폼이다.

원목 울타리 안전문 펜스는 중형과 대형 사이즈로 나누어져 반려동물의 체형에 맞춰 선택할 수 있다. 색상은 내추럴, 그레이, 크림핑크로 취향과 인테리어를 고려해 선택하면 된다. 또 2중 개폐 도어가 설치돼 안전하게 도어를 고정할 수 있다.

원목 펫 해먹 세트는 더위와 추위에 약한 반려동물들을 위한 상품이다. 해먹은 공중에 떠 있는 디자인으로 뼈와 관절에 가해지는 압력을 분산시켜 편안한 자세를 취할 수 있도록 도와줌으로써 반려동물의 건강까지 생각한 상품이다. 디자인도 일반 사각 프레임이 아닌 사선형 구조로 되어 있어 디자인 포인트뿐만 아니라 X자 구조로 튼튼하다.

이번 공동개발 상품들은 반려동물의 건강과 내구성, 공간의 환경안전을 고려해 원목을 사용했으며 화학물질이 발생하지 않는다.

한샘 관계자는 "함께 잠을 자고, 먹고 생활하며 감정을 나누는 우리 집 막내 같은 반려동물을 위해 마련한 상품"이라면서 "가족 구성원의 하나인 반려동물들이 사람들과 같은 공간에서 더욱 편안하고 행복할 수 있도록 더 좋은 제품을 선보일 것"이라고 말했다.

한편, 한샘은 중소, 소상공인을 위한 제품 공동개발 및 온라인 판로개척을 적극 지원하고 있다. 상품 기획을 함께 하고, 생산은 입점 업체가, 한샘몰 노출 등 영업과 마케팅 비용 일부는 한샘이 담당한다. 이는 언택트 시대를 맞아 중소, 소상공인에게 안정적인 판로를 열어주며, 한샘은 좋은 아이디어의 상품을 고객들에게 선보일 수 있어 시너지 효과를 낼 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr