경북도교육청, '코로나시대 자녀교육' 저명강사 초청 온라인 특강

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청은 11월 매주 수 또는 목요일마다 코로나 시대 올바른 부모의 역할을 되새겨보기 위해 저명강사 초청 온라인 학부모 교육을 실시한다고 6일 밝혔다.

5일 처음 시작된 이번 온라인 학부모 교육은 오는 12일, 18일, 25일 4회에 걸쳐 저녁 7시 경북교육청 유튜브 채널 '맛쿨멋쿨TV'를 통해 라이브(LIVE)로 진행된다. 첫 강의에서는 인공지능 전문가인 심재창 안동대 교수가 코딩교육ABC를 주제로 우리 아이들이 인공지능 구현을 위해 학습해야 할 내용에 대해 강의했다.

오는 12일에는 권택환 대구교대 교수가 '코로나시대 우리아이 어떻게 키울 것인가'라는 주제로 아이들의 면역력, 창의력, 자립심에 대해 이야기할 예정이다. 18일 3회차에서는 정신건강의학과 전문의 정혜신 박사가 '아이와 부모 자신을 치유하는 공감법', 25일에는 소통전문가인 김창옥 휴먼컴퍼니 대표가 '토닥토닥 소통학개론'을 주제로 강연한다.

임종식 교육감은 "코로나19에 대응한 비대면 온라인 학부모 교육을 통해 자녀 교육에 어려움을 겪고 있는 학부모에게 실질적인 도움이 되는 유익한 강의가 되길 바란다"고 말했다.

