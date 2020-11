전남도의회, 안전 우려 ‘한빛원전’ 현지 조사 나서

‘한빛 3·4·5호기 가동 중단으로 지역자원시설세 수백억 원 날아가’

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 한빛원전은 최근 원전 5호기가 정비를 마치고 가동한지 20일 만에 다시 정지되는 등 잦은 사고로 안전 관리 심각성을 우려하는 도민 목소리가 높아지고 있다.

전남도의회 안전건설 소방위원회는 지난 5일 제348회 제2차 정례회 행정사무 감사 현지 조사 일정으로 영광 한빛원자력본부를 방문했다고 6일 밝혔다.

이날 현지 조사는 영광 한빛원자력본부 대회의실에서 이승철 한빛원전 본부장의 현황보고 후 질의응답 시간을 갖고, 이후 한빛원전 6호기 내부로 이동해 터빈발전시설과 주제어실, 사용후핵연료 저장조 등을 시찰하는 순으로 진행됐다.

이 자리에서 위원들은 “한빛원전의 공극 발생, 원자로 용접봉 사용오류 의혹, 잦은 가동 중단, 화재 발생 등에 따라 도민들이 원전에 대한 부정적인 인식을 갖는 것은 당연한 상황”이라며 “도민의 불안감을 해소할 수 있는 제도적인 장치를 마련해 지속해서 소통해야 한다”고 지적했다.

이어 “2025년 한빛 1호기를 시작으로 2026년 한빛 2호기, 2035년 한빛 3호기, 2036년 한빛 4호기가 줄줄이 설계수명 기한이 도래됨에 따라 지금부터 폐로에 대비한 종합대책을 시급히 마련할 것”을 주문했다.

또 “한빛 3·4호기가 공극 문제로 수년간 가동이 중단됨에 따라 발전손실금이 2조 원을 넘어서 지역주민에게 돌아가야 할 지역자원시설세 예산 수백억 원도 사라졌다”며, “현행 kWh당 1원인 세율의 인상 등을 통해 정상가동 기준으로 지급될 수 있는 방안을 제시해야 한다”고 강조했다.

최무경 위원장은 “도민안전을 책임지고 있는 소관 상임위원회로서 눈으로 직접 현장을 확인하고 문제점을 파악하고자 현지 조사를 진행했다”며 “오늘 현지 조사를 바탕으로 향후 진행되는 행정사무 감사에서 원전 안전성 강화 대책을 다시 한번 짚고 넘어가겠다”고 밝혔다.

한편, 전남도의회 안전건설 소방위원회는 지난 3일부터 오는 16일까지 총 14일간 안전건설 소방위원회 소관 3개 실룩(도민안전실, 소방본부, 건설교통국)을 대상으로 행정사무 감사를 실시 중이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr