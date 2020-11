서울~문산 고속도로 7일 개통…통일로 대비 40분 단축

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부는 7일부터 서울~문산 고속도로를 개통한다고 6일 밝혔다.

서울~문산 고속도로는 경기 고양시 덕양구 강매동에서 파주시 문산읍 내포리를 연결하는 총 연장 35.2㎞, 왕복 4~6차로 도로다. 2015년 11월 착공 이후 약 2조1190억원이 투입됐다.

도로가 개통되면 혼잡한 자유로, 통일로의 교통 흐름이 개선될 전망이다. 경기 서북부에서 서울과 경기 남부지역으로의 접근성도 크게 개선될 것으로 기대된다.

통일로(파주 월롱~구파발)는 하루 8000여대, 자유로(고양 장월~김포대교)는 2만7000여대의 교통량 감소효과가 예상된다. 이동시간은 통일로 대비 40분(8㎞), 자유로 대비 10분(10㎞) 정도 더 빠를 것으로 예측된다.

특히 2기 신도시인 파주 운정신도시와 지난 3월 3기 신도시로 지정된 고양 창릉지구에서 보다 편리하게 수도권 고속도로망을 이용할 수 있게 된다.

수도권 제1, 제2순환망을 연결하는 방사형 노선으로 수도권 도로 네트워크 효율성을 전반적으로 제고할 수 있을 것으로 보인다.

서울~문산 고속도로는 전북 익산에서 충남 부여, 경기 평택과 서울을 거쳐 향후 개성과 평양까지 직접 연결하는 국가간선도로망 남북2축 북부 구간이다.

국토부는 "남북 간 경제교류협력에 필수적인 교통시설로서 '통일시대 관문' 역할을 수행할 것으로 기대된다"고 강조했다.

통행료는 소형차 기준 전 구간 주행 시 2900원이다.

주현종 국토부 도로국장은 "서울~문산 고속도로 개통으로 신도시를 포함한 수도권 서북부 지역의 교통여건이 획기적으로 개선되고 접경지역 발전도 가속화할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

