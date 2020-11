GIST 등 4대 과기원, 연구 관련 통합포털 ‘스타 라이브러리’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주과학기술원(지스트, GIST)을 포함한 4대 과학기술원의 연구성과 정보를 통합 검색할 수 있게 됐다.

6일 지스트에 따르면 4대 과학기술원은 과학기술 정보자원을 수집, 분석해 연구자들의 협업과 융합연구를 지원하기 위해 도서관 포털사이트 ‘스타 라이브러리’(STAR Library: Science & Technology Advanced Research Library)를 공동으로 운영하고 있다.

과학기술원은 이 포털 사이트를 통해 논문 10만여 건, 특허 1만5000여 건, 각종 학술활동 6만여 건 등 20만여 건의 연구성과 정보를 지난해 하반기부터 일반인들에게 공개했고, 올 가을부터는 4대 과학기술원 1170명의 연구자(전임교원) 정보와 함께 752개의 연구실 정보를 통합 검색하고 활용할 수 있도록 했다.

스타 라이브러리에서는 국내외 연구과제 등 최신 연구 동향도 접할 수 있으며, 4대 과학기술원 소장자료에 대한 통합검색도 가능하다.

검증된 통합 연구정보는 대학원 진학을 희망하는 학생들, 협력 연구를 원하는 국내외 연구자들, 과학기술원의 분야별 전문가 정보가 필요한 기업과 지역사회 등에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

김민곤 지스트 학술정보처장은 “과학기술특성화대학의 학술 및 우수 연구성과 등 핵심정보와 경험을 공유할 수 있는 통합 포털 시스템인 ‘스타 라이브러리’를 통해 포괄적 정보공유의 토대를 마련하였을 뿐 아니라 상호 협력의 시너지 효과를 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr