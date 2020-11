[아시아경제 금보령 기자] 피앤이솔루션 피앤이솔루션 131390 | 코스닥 증권정보 현재가 19,200 전일대비 850 등락률 +4.63% 거래량 204,548 전일가 18,350 2020.11.05 14:59 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제피앤이솔루션, 주가 1만 9500원 (-3.94%)… 게시판 '북적'3S, 26억원 규모 전기차 배터리 성능시험장치 공급계약 close 은 피앤이이노텍을 흡수합병하기로 결정했다고 5일 공시했다.

합병비율은 보통주 1(피앤이솔루션) 대 0이다. 피앤이솔루션 측은 "존속회사인 피앤이솔루션은 소멸회사인 피앤이이노텍의 주식 100%를 소유하고 있으며 이번 합병 시 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않기 때문에 합병 비율을 1대 0으로 산출했다"고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr