트럼프 "사실상 승리" 주장에 공화당·민주당 모두 비판

"이는 선거절차 훼손 시도"

[아시아경제 권재희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 개표가 진행 중인 4일(현지시간) 새벽 대선 승리를 선언하자 공화당과 민주당 모두 강하게 비판했다.

이날 미 정치전문매체 더힐에 따르면 던 베이어 민주당 하원의원은 트위터에 "도널드 트럼프는 거짓말하고있다"며 "그는 속임수로 선거를 훔치고 싶겠지만 실패할 것"이라고 적었다. 이어 "(우편투표를 포함해)모든 표가 집계돼야 한다"고 덧붙였다.

메리 게이 스캔론 민주당 하원의원도 트위터에 "확실히 해두자"며 "모든 표가 개표돼야 한다는 우리의 선거 절차를 훼손하려는 시도는 본질적으로 비민주적이고 미국적이지 않다"라고 비판했다.

지난해 공화당을 탈당한 저스틴 어마시 하원의원은 "트럼프의 승리 선언은 미국의 대통령이 했던 가장 정직하지 않고 독재적인 연설 중 하나다"라고 비난했다.

공화당에서도 비판의 목소리가 나왔다.

애덤 킨징어 공화당 하원의원은 트럼프 대통령이 올린 '낙승했다'는 트윗에 대해 "그만 좀 멈춰라"며 "계속 개표될 것이고 당신은 이길 수도 질 수도 있다"고 말했다. 이어 "미국은 이를 받아들일 것"이라며 "인내가 미덕이다"라고 비판에 동참했다.

트럼프 대통령의 측근이자 전 뉴저지 주지사 크리스 크리스티는 ABC방송에 "대통령의 결정에 동의하지 않는다"며 "전략적 오판이고 나쁜 정치적 판단이라고 본다"라고 지적했다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 새벽 백악관에서 "사실상 우리가 선거에서 이겼다"며 일부 주에서 선거일 이후에 개표되는 사전 우표투표에 대해 연방 대법원으로 끌고갈 것이라고 밝힌 바 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr