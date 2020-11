[아시아경제 조유진 기자] 영국의 10월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 확정치가 51.4로 예비치 52.3을 밑돌았다고 4일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr